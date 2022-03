Dores no peito e costas após acidente levam mulher ao hospital

Uma mulher, queixando-se de dores no peito e nas costas, foi levada esta manhã para o hospital, após ter sido envolvida num acidente entre duas viaturas no túnel do Pinheiro Grande, às portas do Funchal.

Desde aquela zona até à Cancela o trânsito começa a escoar lentamente, depois do acidente entre duas viaturas pelas 8h30, que levaram a accionar uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que acabaram por transportar a mulher para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Estas era uma das situações já mencionadas que estiveram a condicionar o trânsito neste início da manhã.