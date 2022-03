Professores das escolas 'Visconde Cacongo' e do Monte na Lituânia

Decorre entre os dias 7 e 14 de Março o curso estruturado Erasmus+ Acção Chave 1 'Mosaic of Communication, em Kaunas, na Lituânia, onde participam professores das escolas básicas do 1.º ciclo Visconde Cacongo e do Monte.

Este curso tem por objectivos promover uma melhor compreensão da comunicação efectiva no contexto europeu, desenvolver o trabalho colaborativo, compreender os benefícios da comunicação intercultural e possibilitar um intercâmbio intercultural e internacional.

Como resultado desta formação será criada uma 'Roundtable Discussion' com a técnica do mosaico. Este objecto de arte será exibido numa exposição no âmbito da Cidade Europeia da Cultura Kaunas 2022.

A formação, promovida pela Kaunas Biennal, conta com participantes de Portugal e da Grécia.