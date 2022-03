Duas motas e dois carros colidiram na via rápida

Três feridos foi o resultado de uma colisão ocorrida há instantes entre duas motos e dois carros à saída do túnel grande do Caniçal, no sentido Machico-Caniçal.

As vítimas, dois homens e uma mulher na casa dos 50 anos, queixavam-se de dores nas costas, tendo sido assistidas no local pelos Bombeiros Municipais de Machico.

A Polícia de Segurança Pública também está no local.