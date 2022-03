FC Porto revela que Pepe foi submetido a pequena cirurgia à cabeça

O defesa do FC Porto Pepe foi hoje submetido a uma "pequena cirurgia" à cabeça, devido a uma "ferida corto-contusa" sofrida na zona frontal, no jogo da Liga Europa com o Lyon, informou o clube portista, em comunicado.

Um violento choque com o brasileiro Lucas Paquetá, logo no primeiro minuto da partida da primeira mão dos oitavos de final, deixou ambos os futebolistas mal-tratados, sendo que o central português acabaria por sair ao intervalo, sendo substituído por Rúben Semedo, que assim se estreou de 'azul e branco'.

Já Paquetá, que também ficou com a cabeça ligada, manteve-se em campo e acabou por marcar o único golo do desafio, aos 59 minutos, dando o triunfo por 1-0 aos gauleses, que estão em vantagem na eliminatória.

No fim do jogo, o treinador dos 'dragões', Sérgio Conceição, deu conta de que Pepe se tinha deslocado ao hospital, na sequência da lesão, sem adiantar mais pormenores.

FC Porto e Lyon voltam a defrontar-se na próxima semana, em 17 de março, em França, na segunda mão dos 'oitavos' da Liga Europa.