Inovação é já uma realidade na vida dos madeirenses, diz o PSD

O Grupo Parlamentar do PSD considera que a inovação é já uma realidade na vida dos madeirenses, o que, facilmente, foi comprovado numa visita à StartUp Madeira, no âmbito do Roteiro de Proximidade que está a ser realizado sobre esta temática.

Com 25 anos de existência, esta entidade, conforme sublinhou o deputado Bruno Melim, tem sido responsável por criar “uma cultura de empreendedorismo na Região”, tendo apoiado mais de 35 mil madeirenses em diversos projectos e envolvido 24.600 alunos, 300 estabelecimentos de ensino e quatro mil professores em diferentes acções, levando a que os jovens desenvolvessem ideias de negócio que geraram inovação no nosso tecido empresarial e empregos melhor remunerados e melhor qualificados.

O deputado salientou a relação entre a StartUp Madeira, a Universidade da Madeira e o próprio mercado de trabalho, com vista a desenvolver investigação e transformá-la em novas ideias de negócio e captar novos projectos e investimentos, referindo o exemplo dos nómadas digitais.

“É fundamental percebermos que essa missão de se criar e de trazer investimento não é uma realidade alternativa ou distante, tem implicações diretas na vida dos madeirenses, na capacidade de resposta, nomeadamente, nas vilas em que estes empreendedores vêm trazer estes empregos e na capacidade de trazermos e fixarmos na Região 'know how' qualificado”, disse, sublinhando que “tudo isto que traz um valor acrescentado à economia regional”.

Bruno Melim referiu ainda a projecção que as iniciativas da StartUp Madeira deram à Região em tempo de pandemia, sendo disso um bom exemplo os nómadas digitais, actualmente, com mais de 11 mil inscritos, provenientes de 120 países, proporcionando um multiculturalismo maior às novas gerações.