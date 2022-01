Número de mortos em ataque do Estado Islâmico a prisão na Síria sobe para 373

O número de mortos num ataque do autoproclamado Estado Islâmico (EI) a uma prisão no nordeste da Síria e os combates entre os 'jihadistas' e as forças curdas subiu para 373, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

O novo balanço do ataque, que aconteceu em 20 de janeiro, a um estabelecimento prisional controlado pelas forças curdas na região de Hassaké, divulgado hoje à noite por aquela organização não governamental, dá conta de 373 mortos, dos quais 268 'jihadistas', 98 elementos das forças curdas e sete civis.

Este aumento do número de mortos deve-se, segundo o OSDH, à descoberta de mais cadáveres, de curdos e 'jihadistas', durante as operações de busca nos edifícios da prisão e nos bairros vizinhos.

"O balanço é provisório porque há dezenas de cadáveres mutilados que não puderam ser identificados", disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane, citado pela Agência France Presse.

Aquela organização acredita que o número de vítimas mortais poderá aumentar ainda mais, porque muitos combatentes curdos ficaram gravemente feridos nos combates.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos e que lideram a luta contra o EI, anunciaram na quarta-feira ter recuperado o controlo da prisão de Ghwayran na cidade de Hassaké, pondo assim fim a seis dias de intensos conflitos.

Mas na quinta-feira aconteceram novos confrontos dentro do estabelecimento prisional durante as operações de busca da FDS.

Em 20 de janeiro, o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) lançou um ataque a um estabelecimento prisional controlado pelas forças curdas no nordeste da Síria, libertando um número desconhecido de 'jihadistas'.

"Vários prisioneiros conseguiram escapar", disse o OSDH, sem especificar o número, na ocasião.

Na linha da frente do combate contra o Estado Islâmico, as FDS, apoiadas pela coligação internacional, derrotaram o movimento extremista no seu último reduto de Baghouz, na província de Deir Ezzor, no leste da Síria, em 2019.

Desde a derrota, o Estado Islâmico tem realizado ataques mortais de forma regular, principalmente no deserto sírio.