Maritimista Filipe Cardoso emprestado ao Académico de Viseu

O médio Filipe Cardoso foi emprestado pelo CS Marítimo até ao final da época ao Atlético de Viseu, clube da II Liga. A informação foi divulgada pelo clube verde-rubro na sua página oficial.

De acordo com nota do Marítimo, Filipe Cardoso chegou à Madeira no início da temporada 2021/2022, "depois de uma época em que se destacou ao serviço do Sporting da Covilhã, e estreou-se no plantel principal pelas mãos de Vasco Seabra, diante do Vizela, no passado mês de Dezembro".