CNN produz documentário sobre os desaparecidos nos trilhos da Madeira

A CNN Portugal publicou esta terça-feira, 8 de Fevereiro, um documentário sobre os três turistas desaparecidos na ilha da Madeira nos últimos 10 meses.

Em quase 25 minutos é retratado o drama daqueles que ficaram para refazer os últimos passos de quem misteriosamente desvaneceu nas florestas do arquipélago madeirense.

O documentário produzido pela reportagem TVI, assinado por Paulo Bastos e Ricardo Ferreira, aborda o desaparecimento do polaco Michael Kozek, de 35 anos, que saiu para um treino de 'trail' a 7 de Julho e nunca mais voltou, do francês Benoit Way, também de 35 anos, visto pela última vez a 1 de Setembro e do alemão Jascha Hardenberg, 28 anos, que desapareceu na zona do Rabaçal sem deixar rastos.

A reportagem conta com o testemunho do Serviço Regional de Protecção Civil e da Brigada de Busca e Salvamento da PSP da Madeira, que efectuaram treinos e exercícios de salvamento nos trilhos da Região para demonstrar como decorreram as buscas dos turistas desaparecidos e o socorro das vítimas de queda.

A maioria dos acidentes que ocorrem nas levadas da Madeira são vistos como o resultado do “atrevimento crescente dos turistas”. “Para quem não está preparado a Madeira pode ser muito traiçoeira. É crucial ir com quem nos possa ajudar, testemunhas se o pior acontecer”, recomenda o repórter da CNN.