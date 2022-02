Madeira já produz mais de 100 toneladas de mel por ano

Foi de ‘bico doce’ depois de ter provado chocolate com recheio de mel que o presidente do Governo Regional fez saber que a produção regional de mel (de abelha) já ultrapassa as 100 toneladas anuais.

“Estamos a produzir já cerca de 109 mil quilos por ano”, revelou Miguel Albuquerque durante a visita, esta tarde, ao Parque Empresarial de Santana, onde inaugurou a nova (e primeira) melaria de Santana.

Satisfeito por ver um jovem empresário “dinâmico e com grande entusiasmo” em querer “criar valor acrescentado ao produto” de elevada qualidade que é o mel produzido na Região, Albuquerque aproveitou a presença do secretário que tutela a Economia, Rui Barreto, para assumir o compromisso de “apoiar, através dos fundos comunitários disponíveis na Secretaria [Regional] da Economia, a renovação e a aquisição de novas máquinas que permitam criar escala, melhorar o trabalho e proporcionar ao empresário um valor acrescentado de modo a rentabilizar a primeira instalação onde se processa e embala o mel no Concelho de Santana, uma aposta de um jovem empresário natural e residente no Arco da Calheta, GNR de profissão, que apostou em Santana para realizar o seu primeiro empreendimento.

Por reconhecer que o mel regional se insere nos produtos com qualidade de “excelência”, Albuquerque não só gostou da ideia da nova unidade ajudar a escoar o produto de um conjunto mais alargado de produtores, mas também apreciou o bombom de chocolate com mel de abelha que provara instantes antes, para assumir também o compromisso de “apoiar” esta actividade para a qual a melaria já está devidamente licenciado.

A melaria instalada no Parque Empresarial, numa antiga casa de apoio ao Parque, agora alugada pela Madeira Parques Empresariais - MPE representa um investimento de 45 mil euros (sem contar com o aluguer do espaço), incluindo já uma máquina inovadora, que embala o mel em doses individuais, género daquelas pequenas bisnagas de ketchup ou maionese.