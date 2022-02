Incêndio atinge prédio em Abu Dhabi, autoridades avançam com explosão de cilindro de gás

Um incêndio atingiu um prédio no centro de Abu Dhabi, na noite de terça-feira, segundo noticiaram órgãos de comunicação locais e as autoridades, que apontaram como causa provável a explosão de um cilindro de gás.

A agência de notícias estatal WAM, noticiou que a explosão aconteceu na rua Hamdan, na capital dos Emirados Árabes Unidos, numa publicação através da rede social Twitter.

A WAM acrescentou que o incidente terá tido como causa "uma explosão de um cilindro de gás" na localidade que está a acolher o Mundial de clubes de futebol.

Jornalistas brasileiros que estão a fazer a cobertura do evento desportivo noticiaram também a explosão, noticia a agência Associated Press (AP).

Imagens nas redes sociais mostram uma bola de fogo no último andar de um prédio, que se dissipou rapidamente e parece não ter causado danos estruturais no edifício.

Na primeira atualização, as autoridades daquele emirado não indicaram a existência de feridos, embora numa nota posterior não tenham mantido este dado.

Este incidente ocorre numa altura em que os rebeldes Houthis do Iémen têm lançado vários ataques contra a capital dos Emirados Árabes Unidos.

A Embaixada dos Estados Unidos em Abu Dhabi lançou mais tarde um alerta sobre "relatos de um possível ataque de míssil ou 'drone' ocorrido em Abu Dhabi", sem dar detalhes.

No entanto, nem os rebeldes houthis nem os 'media' associados reivindicaram imediatamente nenhum ataque.

Os rebeldes do Iémen, próximos do Irão, reivindicaram três ataques no passado mês de janeiro, com recurso a mísseis e a aparelhos aéreos não tripulados (drones) e que fizeram três mortos em Abu Dhabi no passado dia 17 de janeiro.

Os rebeldes iemenitas Huthis reivindicaram igualmente outros dois ataques com mísseis, que foram intercetados no espaço aéreo dos EAU nos dias 24 e 31 de janeiro.

Na quinta-feira, um grupo armado pouco conhecido reivindicou um ataque com 'drones' que atingiu os EAU na quarta-feira, suscitando novas preocupações sobre uma possível escalada das tensões.

O grupo Alwiyat al-Waad al-Haq (ou Brigadas da Promessa Justa), com alegadas ligações às fações armadas pró-iranianas no Iraque, afirmou ter lançado quatro 'drones', na madrugada de quarta-feira, contra os Emirados Árabes Unidos.

O conflito no Iémen começou no final de 2014 com os Huthis a controlarem grandes áreas do país e agravou-se no ano seguinte com a intervenção de uma coligação árabe, liderada pela Arábia Saudita e com o envolvimento dos EAU, em apoio ao governo internacionalmente reconhecido.