‘Confiança’ satisfeita com a aprovação do investimento na Universidade Sénior do Funchal

Foi aprovada na reunião da Câmara do Funchal de hoje uma proposta da Coligação Confiança que preconiza o reforço dos apoios à Universidade Sénior. Os vereadores da oposição mostraram-se satisfeitos com o desfecho da votação, nesta que é a primeira proposta validade deste ano 2022, pese embora a abstenção dos vereadores da coligação PSD/CDS.

Miguel Silva Gouveia, à saída do encontro, referiu que este investimento na formação de adultos será uma forma de comentar a literacia no concelho, não deixando de notar que, de acordo com o resultado provisórios dos Censos 2021, 44% da população do Funchal não tem mais do que o 2.º ciclo de escolaridade.

Referindo-se a um outro ponto da ordem de trabalho de hoje, o vereador da oposição lamentou o facto de a Câmara ter suspendido o Regulamento da atribuição de apoios ao associativismo, que estava em vigor desde 2013, sem que um novo regulamento esteja aprovado. "A partir deste momento fica um vazio nos critérios de atribuição de apoios ao associativismo", razão que levou a Coligação Confiança a votar contra esta medida. "São dinheiros públicos, deveria existir um regulamento, com critérios iguais para todos", reforça Miguel Silva Gouveia.