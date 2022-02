'Think 2022' arranca com mais de meia centena de investigadores internacionais

A 2.ª edição da 'Think+ 2022 International Conference on Tourism, Teaching and Technology: a Comprehensive Approach' arrancou esta quinta-feira, 3 de Fevereiro, no auditório do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL). A iniciativa reuniu 63 investigadores oriundos de seis países, nomeadamente, Brasil, Croácia, Grécia, Itália, República Checa e Portugal.

Na sessão de abertura, a directora regional de Turismo, Dorita Mendonça, teve a oportunidade de destacar que “o perfil do turista mudou como consequência da pandemia”, realçando que “o turista de hoje é mais jovem e mais amigo da tecnologia”. A directora regional além de agradecer à organização pelo convite e pela iniciativa relacionou os conceitos de Turismo, Educação e Tecnologia, demonstrando como estes três domínios se associam.

Cândida Carvalho, presidente do Centro de Estudos de Bioética - Pólo Madeira, 'keynote speaker' do evento, realizou uma intervenção debruçando-se sobre 'Os problemas éticos no Turismo médico'. A investigadora defendeu a realização de “campanhas de sensibilização para as preocupações éticas com a saúde global”, alertando para a necessidade de realizar “mais estudos sobre os impactos do turismo médico no país”.

No primeiro painel temático dedicado ao Turismo, Inovação e Sustentabilidade, intervieram Cristina Abreu, investigadora do Business Research Unit (BRU-ISCTE) e docente do ISAL; Manoel Gustavo Neubarth Trindade e Silvio Bitencourt da Silva, docentes na UNISINOS (Brasil). Este painel foi moderado por Sancha de Campanella, Vice Diretora Geral do ISAL.

O segundo painel da noite, dedicado ao Ensino e Tecnologia, teve os seguintes oradores: Cristina Vaz de Almeida, professora universitária, doutora em Ciências da Comunicação, com especialidade em Literacia em Saúde e Editora-Chefe do Jornal Investigação Médica; Eduardo Leite, Vice-Presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira, onde é também professor adjunto e investigador integrado do CITUR; Fabrizio Bon Vecchio advogado, doutorando em Ciências Jurídicas, presidente do Instituto Ibero-americano de Compliance e professor convidado na UNISINO. A mesa foi moderada por Luís Sardinha, Co-Chair da THINK Conference.

Os trabalhos estenderam-se até perto das 23 horas, dando a oportunidade aos mais de sessenta investigadores apresentarem os estudos desenvolvidos, em sessões paralelas.

Mesa sobre Economia e Turismo conclui edição de 2022

Os trabalhos serão retomados hoje, pelas 18 horas, iniciando-se com as intervenções da Chair do Conferência Andreia Carvalho e de Sancha de Campanella, Vice-Diretora Geral do ISAL. Seguir-se-á uma mesa redonda moderada por Élvio Camacho, professor universitário, coordenador da Licenciatura de Organização e Gestão Hoteleira.

Esta mesa terá como oradores António Jardim Fernandes, vice-presidente da Associação de Promoção da Madeira; Jorge Veiga França, presidente da direcção da Associação de Comércio e Indústria do Funchal e Paulo Pereira, presidente da delegação regional da Ordem dos Economistas.

Sobre a THINK International Conference

A THINK+ é uma iniciativa sem fins lucrativos, organizada pelo ISAL, em parceria com o Instituto Iberoamericano de Compliance (Brasil), o Centro de Estudos de Bioética e a Ponte Editora, tendo por objectivo a promoção da investigação e reflexão científica sobre as áreas do Conhecimento, Aprendizagens, Tecnologia, Inovação e Competitividade, aplicadas ao Turismo e à Gestão Empresarial.

Sancha de Campanella, Vice Directora Geral da instituição, refere que “esta conferência pretende ser um fórum aglutinador de pensamento científico, possibilitando o estabelecimento de novas sinergias com instituições de ensino superior, centros de investigação, agentes económicos e profissionais dos diferentes sectores económicos e áreas em estudo”.

A organização está a cargo dos docentes e investigadores do ISAL, Andreia Carvalho, Diogo Goes, Élvio Camacho, Leonilde Olim e de Fabrizio Bon Vecchio (IIAC) e Luís Sardinha (Ponte Editora), representantes das entidades parceiras.