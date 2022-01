Saiba onde pode votar e o que deve levar

Pode aceder ao Portal do Recenseamento Eleitoral para saber o local onde deve exercer o seu direito de voto, para tal terá de introduzir o Número de Identificação Civil e a data de nascimento. A informação poderá ainda ser solicitada enviando um SMS grátis para o número 3838 (escrevendo RE espaço número de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD).



Para votar, o eleitor deve fazer-se acompanhar do seu Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, uma máscara cirúrgica ou máscara FFP2, não sendo permitias máscaras comunitárias no momento do voto e é altamente recomendado uma caneta própria para assinalar o seu voto.

As urnas estarão abertas até às 19 horas. O Governo e a Direcção-Geral de Saúde recomendaram aos eleitores infectados e aos que se encontram em isolamento profiláctico, devido a contactos de risco, o voto entre as 18 e as 19 horas. No entanto, estes podem exercer o seu direito de voto em qualquer hora do dia.