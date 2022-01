Polícia deteve 20 condutores com álcool na Madeira

A Polícia de Segurança Pública deteve 20 condutores com uma taxa de álcool superior a 1,20 g/l nas estradas da Madeira, no âmbito da operação ‘Se conduzir não beba, Se beber não conduza’, que decorreu a nível nacional desde o passado dia 27 de Janeiro. Um outro condutor foi também detido depois de ter sido apanhado a conduzir sem carta de condução.

Segundo um comunidade emitido pela PSP, foram fiscalizados 706 veículos e elaborados 79 autos de contraordenação, nesta operação que permitiu ainda apreender duas viaturas, um documento de veículo e três títulos de condução.

A PSP apela a todos os condutores para “que respeitem as regras do Código da Estrada e demais legislação em vigor, bem como as ordens emanadas pelas autoridades policiais”.