Cinco feridos em confrontos entre polícia e grupo criminoso

Cinco pessoas ficaram feridas, no domingo, em confrontos entre as forças de segurança e grupos criminosos, na autoestrada que liga a capital da Venezuela, ao sul e ao oeste do país, disseram as autoridades.

Os confrontos, que deixaram feridos uma mulher e os seus dois filhos e dois agentes da polícia, tiveram lugar em Tejerías, a 70 quilómetros a sudoeste de Caracas, duraram sete horas e as autoridades recomendaram aos motociclistas que evitassem circular por localidades próximas do local.

O ministro do Interior venezuelano, Remígio Ceballos Ichaso, indicou estar em curso a operação "Guaicaipuro II" para controlar espaços tomados por grupos responsáveis por "delitos de tráfico de drogas, extorsão, sequestro, 'sicariato' [homicídios por encomenda], roubo e homicídios", de acordo com uma mensagem publicada na rede social Twitter.

A imprensa noticiou que os confrontos teriam envolvido o grupo El Conejo, associado a Carlos Revette, conhecido como 'El Koki', um dos criminosos mais procurados na Venezuela por roubo, homicídio e narcotráfico, alegadamente ferido nos confrontos de domingo.

Em julho 2021, 'El Koki' esteve envolvido em confrontos com as forças de segurança em Caracas, ao tentar tomar o controlo da Cota 905. Pelo menos 26 pessoas morreram e 38 ficaram feridas.

De acordo com as autoridades venezuelanas, o grupo El Conejo possui armas de fogo de alto calibre e usa 'drones' para monitorizar as zonas que controlam, enquanto 'El Koki' controlava vários negócios relacionados com o narcotráfico e intimidava comerciantes, exigindo o pagamento de subornos.