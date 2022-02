Presidente da República e primeiro-ministro felicitam selecção de futsal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje a "vontade e competência" da seleção portuguesa de futsal na renovação do título europeu, anunciando que a vai homenagear na segunda-feira, em Lisboa.

"Depois de um jogo difícil e muito emotivo, os heróis portugueses manifestaram a sua vontade e competência, um nova jornada de glória para o desporto nacional", elogiou. Por novo êxito, que se segue ao título mundial, o Presidente da República felicitou " muito calorosamente" o conjunto de Jorge Braz, que se sagrou bicampeão da Europa, agora nos Países Baixos. Marcelo Rebelo de Sousa vai receber e homenagear a seleção na segunda-feira, às 10:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Também o primeiro-ministro, António Costa, assinalou hoje a conquista do bicampeonato europeu de futsal por Portugal e deixou os parabéns aos jogadores e à equipa técnica, em mensagem na rede social Twitter. "Vencemos! Portugal é novamente campeão da Europa de futsal. As minhas felicitações aos jogadores e equipa técnica que continuam a fazer história na modalidade. Parabéns!", sublinhou António Costa, pouco depois de Portugal vencer a Rússia em Amesterdão.

Também no Twitter, o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, não deixou passar em branco a conquista. "Grande dia para Portugal! Somos bicampeões europeus de futsal, depois do título mundial!", referiu o secretário de Estado. João Paulo Rebelo lembrou que também hoje o tenista João Sousa venceu um torneio ATP, o seu quarto na carreira, em Pune, na Índia, e que o treinador Carlos Queiroz também estará na final da Taça das Nações Africanas (CAN2021), na qual o Egito defronta o Senegal. "Parabéns a todos os que têm contribuído para estes grandes feitos do desporto português!", referiu.

A seleção portuguesa de futsal revalidou hoje o título europeu, ao vencer a Rússia por 4-2 na final do campeonato da Europa de 2022, em Amesterdão, juntando-o ao cetro mundial, conquistado em outubro de 2021 na Lituânia.