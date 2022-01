Escola Azul recebe "Alto Patrocínio" do Presidente da República

A rede de Escolas Azuis acaba de receber o “Alto Patrocínio” do Presidente da República. Um reconhecimento acolhido com “satisfação” pela Secretaria Regional de Mar e Pescas e pela Direção Regional do Mar, entidade que na Região coordena a rede regional de Escolas Azuis, em parceria com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

O Presidente da República tem defendido que o desenvolvimento económico e social de Portugal passa por um regresso do País ao mar e foi isso mesmo que deixou bem vincado durante as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se realizaram na Madeira, em Junho de 2021.

Em todas as intervenções que fez, Marcelo Rebelo de Sousa instigou o Governo da República a trabalhar em parceria com as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, por entender que os dois arquipélagos garantem a Portugal “uma dimensão Atlântica” que faz do País a terceira maior zona marítima da Europa e a 10.ª do mundo.

Desde que a Direção Regional do Mar passou a coordenar a rede regional de Escolas Azuis na Madeira, há cerca de um ano, o projecto ganhou apoios e parceiros, entre os quais municípios, FNAC e Delta Cafés.

O “Alto Patrocínio” do Presidente da República é recebido como “um gesto de reconhecimento da importância deste programa educativo, que afirma o trabalho contínuo de promoção da Literacia do Oceano na comunidade escolar, para criar gerações mais responsáveis e participativas, que contribuam para a sustentabilidade do Oceano”.

O “Alto Patrocínio” do Presidente da República tem como objectivo “promover, incentivar e mobilizar o país e os cidadãos perante os desafios e oportunidades que se colocam no caminho de Portugal”.

O programa promove aprendizagens fora do contexto da sala de aulas, com aulas práticas no exterior das escolas e no mar, realização de desportos náuticos, limpeza das parias e apadrinhamento de praias, tendo como lema aliciar o gosto por aprender a aprender, aprender a ser, aprender a estar e aprender a fazer.

O objectivo é aproximar as escolas, municípios, entidades públicas e privadas do mar, conferindo-lhes uma responsabilidade social, em defesa da sustentabilidade e biodiversidade dos oceanos. Os estabelecimentos de ensino que aderem ao projecto recebem a Bandeira Escola Azul, conferindo-lhes o estatuto de escolas formadoras da geração azul.