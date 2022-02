Presidente da República renova o seu Alto Patrocínio à orquestra Clássica da Madeira

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, renovou recentemente o seu Alto Patrocínio à Orquestra Clássica da Madeira (OCM), gerida e dinamizada pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), informou a entidade, tal como o DIÁRIO noticiou hoje na sua edição em papel.

"Trata-se de mais um gesto de reconhecimento da importância do trabalho que é desenvolvido pela Orquestra Clássica da Madeira na comunidade, enquanto educadora e difusora da música erudita, e enquanto polo de atração para os visitantes, que muitos deles, há mais de vinte anos, visitam a Região com regularidade", informa uma nota divulgada pela presidente da ANSA, Vanda Correia de Jesus.

"Congratulamo-nos e agradecemos ao Senhor Presidente ao ver reconhecido o valor da Orquestra Clássica da Madeira como um importante agente de formação, divulgação e de promoção da Região Autónoma da Madeira", informam em nota de imprensa. "Não podemos esquecer que apostar na Cultura nos enriquece enquanto sociedade e nos dá prestígio como Região e é através das artes, e neste caso em particular a música erudita que esta contribui para a riqueza e o seu crescimento", acrescenta.

Assim, referem, "este reconhecimento é, pois, mais um dos motivos que nos inspira e nos anima a continuar com o nosso trabalho com a dedicação, entrega, vocação e ambição que ao longo destes anos nos tem distinguido, em prol da comunidade, da Região e de Portugal", acrescentam. "A par do nosso profundo agradecimento, deixamos o convite a todos, madeirenses e portosantenses e visitantes, para que venham desfrutar de belíssimos e excecionais programas que a Orquestra prepara semanalmente para cada concerto com o intuito de oferecer momentos inesquecíveis e repletos de emoções para o seu público", conclui.