PS pede cautela em relação à aplicação da taxa turística no Porto Santo

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Porto Santo absteve-se, hoje, na votação de uma proposta do Movimento UNE que previa o aumento da receita do município por via da aplicação da taxa turística e da ecotaxa na ilha.

O PS chegou a sugerir que as duas propostas fossem apresentadas em separado, tendo em conta o objecto a que se destinavam. Tal como referiu Miguel Brito, a ser criada, a ecotaxa poderia ser aplicada agora, tendo em conta o objectivo de combate às alterações climáticas. Esta fórmula poderia ser, na sua óptica, um incentivo a que as pessoas que se deslocassem ao Porto Santo usassem os transportes públicos (as que quisessem levar transporte próprio pagariam a ecotaxa).

Já no que se refere à taxa turística, o vereador socialista mostra-se cauteloso, até porque “há ainda muitas incertezas” por parte dos hoteleiros e dos empresários do alojamento local. Miguel Brito admite que o tema possa ser discutido no futuro com todos os interlocutores, mas adverte que a aplicar esta taxa, tal só poderia acontecer nas alturas de maior procura turística, de modo a não prejudicar a procura pelo destino fora da época de Verão.