Liga Portuguesa Contra o Cancro está a recrutar voluntários

A Liga Portuguesa Contra o Cancro encontra-se a promover uma campanha de recrutamento de voluntários até ao final do mês de Fevereiro.

"Na Liga Portuguesa Contra o Cancro, o voluntariado representa o principal instrumento de humanização em oncologia, sendo o voluntário quem estabelece um contacto directo com o doente e com a família", refere nota enviada à imprensa.

O candidato a voluntário deve ter mais de 18 anos, frequentar o curso de formação promovido pelo NRM-LPCC, a realizar em Março, comparecer na entrevista motivacional, frequentar um estágio na área de voluntariado onde foi admitido e cumprir os regulamentos e princípios gerais do voluntariado da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

"O voluntário é, por isso, uma fonte de suporte social valioso, pois oferece atenção, conforto, convívio, esperança e modelos de «como lidar» com a situação difícil por que estão a passar os doentes e as famílias. No âmbito da sua missão, actua no universo emocional dos doentes, oferece informações relevantes e recomendações que podem melhorar a adesão do doente ao tratamento oncológico", indica.

Os interessados podem inscrever-se no site da Liga.