Comitiva açoriana deverá chegar ainda hoje à Madeira

O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, e a sua comitiva deverão chegar ainda hoje à Madeira, isto se as condições meteorológicas no Aeroporto Internacional da Madeira permitirem a aterragem do avião.

Depois da má visibilidade no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo ter feito divergir, esta tarde, o avião em que seguia a comitiva açoriana, a companhia aérea TAP realocou os passageiros no voo seguinte proveniente da capital portuguesa, número TP 1691, que partiu às 20h32, já com algum atraso, visto que estava agendado para às 18h50.

O avião tem chegada prevista ao Aeroporto da Madeira às 21h45, "salvo informação contrária", mantém-se a agenda do presidente da Assembleia Legislativa dos Açores para esta quinta e sexta-feira, dias 3 e 4 de Fevereiro, indica o Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

De referir que José Manuel Rodrigues, presidente da ALM irá acompanhar a visita oficial do seu homólogo açoriano à Madeira.