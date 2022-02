Granizo arruinou colheitas em Santana e secretário fala em "prejuízos diminutos"

No último sábado, quem vive em Santana não ganhou para o susto. Uma tempestade de granizo, aguaceiros fortes e trovoada fez até com que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançasse um aviso vermelho para áreas específicas, como Santana e São Jorge.

O mau tempo provocou danos em algumas culturas e geraram, naturalmente, algumas queixas por parte de agricultores locais. Por isso, o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, foi questionado sobre a actuação do executivo madeirense e se estaria a ser feita alguma inventariação dos prejuízos.

Temos os técnicos concelhios que têm acompanhado os prejuízos decorrentes do granizo. Vamos verificar se são assim tão elevados, mas é algo que os técnicos, depois de fazer o levantamento, vão comunicar para perceber se será necessária alguma intervenção ou não face a esses prejuízos. Humberto Vasconcelos, secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Numa visita ao mercado de agricultura biológica, instalado na Avenida Arriaga, o governante diz que vai "analisar caso a caso" e admite que "há prejuízos decorrentes que são diminutos".

"Depois há situações em que os próprios seguros agrícolas, que já estão implementados há alguns anos", serão uma solução para os agricultores que "podem recorrer aos seguros" e garantirem "os prejuízos decorrentes das tempestades, onde se inclui o granizo".