Rui Costa assume responsabilidades por momento do Benfica mas critica arbitragem

O presidente do Benfica, Rui Costa, assumiu hoje a responsabilidade pelo mau momento vivido pela equipa de futebol, mas deixou críticas à arbitragem após a derrota em casa com o Gil Vicente (2-1), na 20.ª jornada da I Liga.

Numa declaração sem direito a perguntas no Estádio da Luz, Rui Costa admitiu que a equipa "não está a fazer o que tem de fazer" e exigiu que "todos os que trabalham no Benfica, dentro e fora de campo, que não se escondam neste momento"

"Sabia perfeitamente, há quatro meses atrás, quando assumi a liderança deste clube o quanto tinha a fazer para voltar a pôr este clube onde todos os benfiquistas querem. Nenhum de nós quer estar nesta situação. Sei perfeitamente o que há para mudar, sei o que tenho feito, sei que até mentalidades temos de mudar", começou por dizer o ex-futebolista de 49 anos.

Depois de assumir a culpa, o presidente do clube da Luz deixou críticas severas à arbitragem de vários jogos do Benfica, nomeadamente o jogo fora com o Estoril, o encontro na Luz com o Moreirense, a partida no Dragão com FC Porto e jogo de hoje, em casa, com o Gil Vicente.

Rui Costa mostrou o seu descontentamento pelo facto de num lance que deu golo anulado às 'águias', aos cinco minutos, ter sido interrompido antes de a bola entrar na baliza, impedindo a análise pelo videoárbitro e reclamou um penálti sobre Otamendi.

"Uma coisa é aquilo que nós não estamos a fazer dentro de campo, temos de fazer muito melhor. Outra coisa é aquilo que nos estão a fazer dentro de campo. Aqui sei separar bem as águas até porque estive lá dentro muitos anos. Temos de fazer muito mais, mas isso não invalida que eu não exponha aqui aquilo que nos estão a fazer dentro de campo. Até ao dia de hoje tentei manter uma postura construtiva no futebol português, até para meu prejuízo próprio, uma vez que os nossos adeptos se sentem prejudicados e até hoje não me ouviram falar de arbitragem. Tentei ser correto com o futebol português [...], mas eu estou aqui para defender o Benfica. São casos a mais para continuar calado e neste aspeto, até peço desculpa aos nossos adeptos por não ter ainda falado", completou.

No fim, o presidente do clube da Luz agradeceu o apoio dos adeptos, reconhecendo que este "não é um momento fácil para nenhum benfiquista", e pediu união para ultrapassar os maus resultados.

O Benfica, terceiro classificado na I Liga, perdeu hoje como Gil Vicente, quinto, e está a 12 pontos da liderança do campeonato.