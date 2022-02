Grupo SATA cresce 81% em passageiros transportados e atinge recordes de pontualidade

As companhias aéreas SATA Air Açores e Azores Airlines chegaram ao final de Janeiro 2022 com um crescimento de 81% no total de passageiros transportados, comparativamente a Janeiro do ano passado, revelou o Grupo SATA em nota remetida à imprensa, esta quarta-feira, dia2 de Fevereiro,.

"Este crescimento de tráfego divide-se de forma relativamente consistente por ambas as companhias aéreas. Com estes níveis de crescimento, os números de passageiros transportados pré-pandemia, já se encontram a muito curta distância", destaca o comunicado.

Além do crescimento de tráfego, a SATA conquistou também um novo recorde de pontualidade.

No total do Grupo, SATA Air Açores e Azores Airlines, alcançaram uma taxa de pontualidade média, em janeiro de 2022, de 93%, 6 pontos percentuais acima dos 87% registados em Janeiro de 2021.

A nota salienta ainda que, em muitos dias de Janeiro, os índices de pontualidade foram de 100%, "o que não se verificou com maior frequência, devido a condições atmosféricas pontuais, que se fizeram sentir mais intensamente neste período de inverno", sustenta a comunicação do grupo.