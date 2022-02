Benfica perde em casa com o Gil Vicente e pode ficar mais longe do segundo lugar

O Benfica averbou hoje a quarta derrota na I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Gil Vicente, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada, e pode ver o Sporting distanciar-se na vice-liderança da prova.

No Estádio da Luz, o brasileiro Samuel Lino, aos 11 minutos, e o georgiano Giorgi Aburjania, aos 65, marcaram os golos dos gilistas, que não 'tremeram' com o tento de Gonçalo Ramos, aos 88, e arrecadaram a quarta vitória nos últimos cinco jogos para o campeonato, reforçando o quinto lugar, com 33 pontos, mais seis do que o Vitória de Guimarães (27), sexto.

Já o Benfica, que sofreu a terceira derrota em casa na I Liga, mantém-se no terceiro lugar, com 44 pontos, a 12 do líder FC Porto (56) e a três do Sporting (47), que hoje pode distanciar-se dos 'encarnados', caso vença o lanterna-vermelha Belenenses SAD, no Estádio Nacional, no fecho da 20.ª ronda.