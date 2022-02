Mercado de agricultura biológica vai ter nova imagem

Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), e Humberto Vasconcelos, secretário regional da Agricultura, visitaram hoje, o Mercado de Agricultura Biológica, na Avenida Arriaga, para apresentar a nova imagem do espaço.

Depois de ouvirem os vendedores a autarquia e a Secretaria Regional da Agricultura decidiram "melhorar algumas coisinhas" como "aumentar a zona de apresentação de bancada de produtos", divulga Pedro Calado.

Humberto Vasconcelos considera que o mercado encontra-se num espaço de "excelência para a divulgação da agricultura biológica", pois há "claramente um aumento dos produtores", atualmente com cerca de 163 e mais de 250 hectares desta produção, acrescentando que o trabalho feito tem sido positivo.

Por causa da boa adesão por parte das pessoas "vamos melhorar ainda mais o espaço" disse o secretário com a pasta da Agricultura.

Pedro Calado salientou que este é "um negócio complementar e paralelo ao negócio que se faz no Mercado dos Lavradores. Aquilo que nós hoje estamos aqui a fazer é promover e a divulgar a agricultura e a produção de produtos exclusivamente biológicos".

Mara Sousa, vendedora do mercado há 7 anos, afirma que esta iniciativa podia ser mais rentável se "houvesse uma maior procura" acrescentando que a CMF devia fazer "mais apelo".

Por outro lado, Maria Câmara, vendedora há 12 anos, disse que neste momento é rentável a presença no mercado, e "mesmo que não fosse o suficiente, por estarmos aqui perdemos dois dias: o da colheita e o que estamos cá" e que o "trabalho na terra não se faz só".

Sobre o aumento de barracas no Mercado de Agricultura Biológica as opiniões dividem-se. Para Mara Câmara não é concorrência, pois já tem "clientes fixos", contudo para Maria Câmara, é mais concorrência "porque é tudo mais do mesmo" e se existisse mais variedade de produtos era mais benéfico.

No que diz respeito a compradores existem pessoas que são fiéis e todas as quartas compram, afirmando que os produtos são "mais saborosos" e "que se reflete na saúde" o consumo destes alimentos.

O Mercado de Agricultura Biológica foi criado em 2007 e tem a Avenida Arriaga como palco desde 11 de janeiro de 2017 e decorre todas as quartas-feiras.