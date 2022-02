Eriksen vai voltar à competição oficial oito meses após paragem cardíaca

O futebolista internacional dinamarquês Christian Eriksen deverá regressar no sábado às competições oficiais, em jogo da Liga inglesa de futebol, mais de oito meses depois de sofrer uma paragem cardíaca no Euro2020.

Eriksen deverá jogar alguns minutos no jogo em que o Brentford, a sua nova equipa, recebe o Newcastle, a partir das 15:00, da 27.ª jornada da Liga inglesa de futebol, segundo adiantou hoje o treinador, o também dinamarquês Thomas Frank.

O médio, de 30 anos, disputou o último jogo oficial no Europeu do último ano, quando saiu aos 43 minutos do jogo diante da Finlândia e após uma paragem cardiorrespiratória, que o deixou entre a vida e a morte em pleno relvado.

Já este mês, o dinamarquês jogou um particular pela equipa inglesa do Brentford, em 14 de janeiro, num jogo em que esteve uma hora em campo e assistiu num dos golos diante do Southend (3-2), emblema do quinto escalão inglês.

O jogador tinha rescindido em dezembro o seu contrato com o Inter Milão, já que, desde o incidente no Europeu, usa um desfibrilhador, aparelho cardíaco que é proibido no futebol profissional italiano.

"Não sinto medo, não consigo sentir o meu desfibrilhador, então, se ele for atingido, sei que foi com a força suficiente", assinalou o jogador à BBC, garantindo que não tem "medo dos desafios pela frente", nem de "possíveis intimidações" dos adversários.