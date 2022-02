José Manuel Rodrigues e Ireneu Barreto alertam para as consequências da Guerra

“É com grande preocupação que temos de acompanhar esta invasão por parte dos líderes da Rússia, quer do ponto de vista internacional, quer do impacto que vai ter nas nossas ilhas”, disse o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, à margem da celebração ecuménica entre as Igrejas Católica, Anglicana, Luterana e Presbiteriana, que decorre, esta noite, na Sé Catedral do Funchal.

“As consequências vão ser em termos turísticos, que estávamos a ter boas relações com os dois países, e também no aumento dos preços dos combustíveis, do gás e das matérias primas que nós importamos”, referiu, acrescentando que, igualmente, as exportações, como o Vinho Madeira, “vão ter consequências gravosas” na economia regional.

Ver Galeria Celebração Ecuménica pela paz entre a Rússia e a Ucrânia, na Sé Catedral do Funchal, Fotos Rui Silva / ASPRESS

Por sua vez, Ireneu Barreto, Representante da República, disse que nunca imaginou este cenário de guerra. “Acompanho com preocupação. Nunca acreditei que a Rússia ia ter a atitude que teve esta noite e foi com muita mágoa que assisti, em pleno século XXI, um país atacar outro país soberano da forma como foi feito”, afirmou, acrescentando que o seu maior receio é que “não existia contenção” por parte da Federação Russa. “O meu medo é que eles venham tomar atitudes que envolvam não só a Ucrânia, mas toda a Europa e todo o mundo”, frisou.

Sobre a situação dos vários turistas ucranianos e russos presentes na Região, tanto José Manuel Rodrigues, como Ireneu Barreto, acreditam que o Governo Regional está a acompanhar a situação, salientando que é importante atender às necessidades das pessoas que necessitem de apoio.