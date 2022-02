“Este não é um conflito, é uma guerra. Uma guerra bem real da Rússia à Ucrânia. Uma guerra que é também muito importante para a Europa, para os Estados Unidos e para todo o mundo”, considera Evghenii Mikin, um fotojornalista ucraniano a residir em Portugal.

Foi com emoção que relatou ao DIÁRIO que “hoje, às 4 da manhã, recebi chamada de Kiev, de amigos, a dizer que já estavam a ocorrer explosões na região de Kiev e em todo o país”. Foi um despertar doloroso para este ucraniano, que cedo percebeu que “enquanto os ocupantes russos invadiam as zonas de fronteira havia também ataques com explosões em regiões do centro do país”.

Tentar contactar a família, os pais e os sogros, residentes na região de Odessa, foi a primeira preocupação para tentar saber da situação perante o ataque russo. A emoção não o deixou descrever o sentimento que sentiu e sente, mas lembra que para os ucranianos “a guerra com a Rússia já acontece há oito anos”. Só espera que esta guerra efectiva não dure muito tempo nem se transforme num ‘banho de sangue’ para a população civil.

Reforça ainda que “em 2014 - aquando do ataque à Crimeia - o Mundo não sabia nada sobre a Ucrânia”. Espera agora que o mundo se una para apoiar a resistência ucraniana face ao injustificável ataque do exército russo.