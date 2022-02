As principais notícias que marcam os jornais nacionais

Bom dia. Estas são as notícias que marcam os jornais nacionais e revistas que saem hoje para as bancas.

Na revista Visão:

- "A praga das burlas online. As armadilhas mais comuns"

- "Putin. Os aliados e os amigos que o protegem"

- "Paulo Mota Pinto: 'O PSD precisa de regressar à origem da política. À discussão de ideias'"

Na revista Sábado:

- "Ansiedade. Como vencer a doença do século"

- "Vodafone condenada por cobranças abusivas. Saiba como recuperar o seu dinheiro"

- "Benfica. PGR diz que processo do Saco Azul tem de estar concluído em março"

- "Farmacêuticas pagaram Euro450 milhões a médicos e associações do setor da saúde. Saiba quem recebeu"

No Correio da Manhã:

- "Conflito na Ucrânia. Guerra agrava conta da luz e da água"

- "Famílias e empresas portuguesas castigadas"

- "Líder ucraniano decreta estado de emergência"

- "Benfica-Ajax (2-2): Águia voa e renasce na Europa"

- "Danilo. Polícia Judiciária no rasto de milhões em venda do SP. Braga aos franceses do Nice"

- "1-1 em Madrid: Bruno estraga festa de João Félix"

- "FC Porto. Dragão procura golos em Roma"

- "Treinador investigado por abusos sexuais em colégio de Évora"

- "Dinheiro apreendido. Pinho apanhado com 24 mil euros em notas"

- "Cirurgia ao coração. Juiz Ivo Rosa recupera de operação"

- "Barcelos. Vítimas sequestradas em assalto violento"

- "Tragédia na A6. Eduardo Cabrita perde imunidade"

No Público:

- "Alterações à tabela de retenção do IRS ainda não refletem novos escalões"

- "Ucrânia: Rússia mais próxima da invasão após rebeldes pedirem apoio militar"

- "Segurança Social: Covid-19 explica 36% das baixas por doença em janeiro"

- "Portugal: MNE foi alvo de ciberataque e admite 'reforço' de segurança"

- "Estado de calamidade: Quarentena de passageiros violou a Constituição"

No Jornal de Notícias:

- "Escolas pedem mais tempo para recuperar aprendizagens"

- "Benfica 2-2 Ajax: Ucraniano sem medo"

- "Ucrânia: Pedido de ajuda dos separatistas a Moscovo"

- "Autoeuropa: Trabalhadores votam acordo que garante futuro da fábrica"

- "Buscas: MP foi a três casas de Pinho arrestar todos os bens valiosos"

- "Investimento: Usar água do mar é solução no combate à seca"

- "Porto: Obra em D. João I só ficará pronta em abril de 2023"

- "Ourém: PSP deve dez anos de rendas à Câmara"

- "Bruno Paixão: Benfica suspeita que MP escondeu investigação"

- "FC Porto: À conquista de Roma no acesso aos oitavos da Liga Europa"

- "Braga: Minhotos têm fé em dar a volta ao Sheriff"

No Diário de Notícias:

- "Educação: Há 'atrasos significativos' na aprendizagem até ao 4.º ano"

- "Champions: Benfica sofre, mas consegue empate frente ao Ajax. Agora tem de ganhar na Holanda"

- "Turismo: Vila Galé abre cinco hotéis e pede decisões ao governo sobre TAP e novo aeroporto"

- "Autoeuropa: Trabalhadores votam acordo decisivo para o futuro"

- "Leis eleitorais: Uma amálgama paradoxal, anacrónica, remendada e velha"

- "Ribau Esteves: 'É importante que os que ponderam liderar o PSD o assumam publicamente'"

- "Twitter diz chega: André Ventura banido definitivamente"

- "Europa envelhecida tem de contar com privados: 'Sucesso dos seguros prova que serviço público de saúde está a falhar', diz especialista"

- "Força Aérea: Novo chefe a caminho. Sai Borrego, entra Cartaxo Alves"

- "Transportes públicos grátis: Em dois anos, Cascais subiu passageiros 10%"

No Inevitável:

- "Mais bebés em janeiro depois do ano com a menor natalidade de sempre"

- "Violência: Enfermeiros e médicos pedem crime público e defendem que é preciso ir 'à origem'"

- "Direita condena Putin: PCP critica NATO e BE dispara em todas as direções"

- "Wordle: Um gesto de amor que conquistou milhões"

- "Cartões de crédito e débito em risco"

- "BE: Ex-funcionário saiu da marcha contra a precariedade para recibos verdes"

- "Ucrânia em Estado de Emergência: Rússia irá atacar com toda a força?"

- "Timor-Leste: Candidatos criticam questões em português nos debates"

- "Fotografia de Man Ray pode bater recorde em leilão"

No Negócios:

- "Soares da Costa 'fantasma' com dívidas de 700 milhões"

- "Governo vai vender Efacec ao grupo DST"

- "Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros: 'Foi um erro adjudicar 70% de obras públicas a espanhóis'"

- "Contas públicas: Bruxelas não altera data do Programa de Estabilidade"

- "Turismo: Vila Galé lança primeiro hotel para crianças em Portugal"

- "Zona Euro está exposta a 22 mil milhões de euros em dívida russa"

No O Jogo:

- "Benfica 2-2 Ajax: Reação"

- "Lázio-FC Porto: À procura de mais golos"

- "Braga-Sheriff: Carvalhal aposta no relvado"

- "Sporting: Candidatos à presidência preocupados com as finanças: Contas e VMOC dominaram o debate"

- "V. Guimarães: Diretores desportivos na mesa"

No A Bola:

- "Benfica-Ajax (2-2): Direito a sonhar. Águias voam para Amesterdão com eliminatória em aberto"

- "Lázio-FC Porto: 'Vamos para ganhar', empate serve, mas Conceição quer mais"

- "SC Braga-Sheriff: Fé na reviravolta"

- "Sporting. Recompra de Vmoc, Inácio e investidor"

E no Record:

- "Benfica-Ajax (2-2): Coração e cabeça de Champions"

- "Águia joga o dobro na 2.ª parte e está viva na eliminatória"

- "Sporting. Finanças aquecem debate. Futebol gerou consenso entre candidatos"

- "Lazio-FC Porto: 'Vamos procurar fazer golos', Conceição quer 'personalidade' em Roma"