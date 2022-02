A manchete do DIÁRIO desta quarta-feira revela que o gás natural reduz emissão de 318 mil toneladas de CO2. Desde o início da operação da Gáslink, há 8 anos, foi possível baixar de 74% para 44% a dependência do fuelóleo na produção de electricidade na Madeira.

Outros temas em destaque na primeira página:

Governo vai registar prédio embargado por Machico. Divergência entre executivo regional e autarquia promete aquecer hoje a Assembleia Municipal.

Condenado por partilhar vídeo de 7 segundos de pedofilia.

98.402 madeirenses já têm a dose de reforço.

Mais de 2.500 passageiros retidos. Constrangimentos no Aeroporto da Madeira afectaram milhares nos últimos quatro dias. Hoje o vento dá tréguas.

