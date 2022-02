Quinteto de Sopros Solistas OCM em concerto na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto, a 9 de Fevereiro, pelas 21h00, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia.

O espectáculo, que se realiza no âmbito do Ciclo de Concertos na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, será protagonizado pelo Quinteto de Sopros Solistas OCM.

Mendelssohn, Bach e Farkas são compositores que serão ouvidos.

Pelas propostas de programa diferenciadas e brilhantes interpretações, os concertos de música de câmara têm uma procura e reconhecimento por parte do nosso público que muito nos satisfaz. Esta proposta é protagonizada pelo Quinteto de Sopros Solistas OCM que nos traz um programa diversificado, brilhante e de valor artístico e estético de criação inspirada, centrado em três obras distintas de três períodos da história da música, barroco, romântico e do séc. XX". Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Os bilhetes custam entre 5 e 10 euros e estão disponíveis na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira, no horário das 10h00 às 18h00.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório -Escola Das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

Sobre o quinteto:

O Quinteto de Sopros OCM é formado pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas duas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música.

É constituído pelos músicos Ana Rita Oliveira na flauta, Daniel Cuchi no oboé, Francisco Loreto no clarinete, Tatiana Martins no fagote e Péter Víg na trompa.