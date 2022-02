Consumidores da freguesia do Caniço mais protegidos

A DECO e a Junta de Freguesia do Caniço celebram hoje, 2 de Fevereiro, pelas 11 horas, um protocolo de colaboração para apoiar todos os consumidores daquela que é uma das freguesias mais populosas da Madeira.

Numa nota da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor é referido que "será desenvolvido um trabalho com o objetivo de ajudar os fregueses que enfrentam problemas financeiros, mas também a capacitá-los através da realização de sessões informativas, em diversas temáticas de consumo, como por exemplo: finanças pessoais em tempos de crise, combate à pobreza energética e comer bem é mais barato".

Para além destas ações, "os consumidores do Caniço podem ainda contar com apoio personalizado, confidencial e próximo da DECO a nível de aconselhamento financeiro em matérias de sobreendividamento".

Com este protocolo, "a DECO Madeira e a Junta de Freguesia do Caniço pretendem reforçar a proteção dos consumidores da região e a melhorar a sua qualidade de vida, caminhando lado a lado com as suas emergentes necessidades", acrescenta.

Assim, para solicitar apoio, os fregueses poderão contactar, a DECO Madeira no horário das 9h00 às 17h00 horas, localizada na Loja do Munícipe do Caniço, rua Dr. Francisco Peres, com os seguintes contactos 968 800 489/291 146 520 ou [email protected] que efetuará a respetiva articulação com a Junta de Freguesia do Caniço.