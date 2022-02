“Tiveram oito anos na Câmara. Hoje estão preocupados com questões de segurança?”

A reunião de câmara do Funchal, que teve lugar esta manhã, dedicou tempo à questão da insegurança no município, da qual é espelho a morte de uma pessoa em situação de sem-abrigo à porta do Mercado dos Lavradores, acorrida na quarta-feira de manhã.

“Lamentavelmente aconteceu esta situação à porta do Mercado”, o que denota que o Mercado não tem, neste momento, um sistema de videovigilância, nem interno, nem externo. “E foi uma pergunta que fiz à oposição. Tiveram oito anos na Câmara do Funchal. Hoje estão preocupados com questões de segurança, mas enquanto cá estiveram não fizeram rigorosamente nada”, apontou o autarca.

Foi ainda deliberada a contratação de um empréstimo de médio/longo prazo, na ordem dos três milhões de euros, para a realização da segunda fase da obra da ETAR do Funchal. “Tivemos uma taxa muito boa de financiamento bancário”, disse Pedro Calado, lamentando que os vereadores da Confiança tenham chumbado a proposta.

Para a frente vão também as obras na ciclovia, 1.ª fase, com a autarquia do Funchal a aceitar um pedido da construtora para a prorrogação, por mais 40 dias. Um pedido que resultou da situação de Covid que a construtora atravessou e que obrigou ao isolamento de muitos trabalhadores.

Foi ainda decidida a atribuição de apoios ao concurso ‘Funchal - Cidade Florida’, que vem premiar a boa qualidade visual que é dada aos espaços, de comércio e de unidades hoteleiras. Há igualmente quatro projectos de reabilitação urbana no centro do Funchal que merecem benefícios fiscais, em sede de redução do IVA, assim como no IMI, no IMT e na taxa de utilização da via pública.

Rejeitada foi a proposta da Coligação para a transmissão à população das reuniões de câmara. “Não queremos transformar as reuniões de câmara em episódios de ‘Big Brother’”, sobretudo porque também se debatem problemas individuais das pessoas.