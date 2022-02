Ireneu pede às entidades fiscalizadoras da actividade dos Táxis e TVDE que exerçam eficazmente a sua missão

O Representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu esta terça-feira, 1 de Fevereiro, no Palácio de São Lourenço, em audiência de cumprimentos, a nova direcção da TÁXISRAM, presidida por Paulo Pereira.

Na ocasião, os dirigentes da associação, que congrega a maioria dos 870 profissionais de táxi que exercem na Região, salientaram as principais prioridades do mandato que agora iniciam, sobretudo a continuação da modernização do sector, e manifestaram a sua esperança que a suavização das medidas de combate à pandemia, agora decididas pelo Governo Regional, possam promover a rápida recuperação da economia.

Agradeceram ainda ao Representante da República pelo cuidado havido no processo de assinatura da legislação que adaptou à Região o regime dos veículos TVDE, lamentando embora que o regime em vigor, que consideram constituir uma solução equilibrada, não esteja a ser cumprido por algumas falhas na respectiva fiscalização.

A este propósito, o Representante da República aproveitou para alertar para a necessidade de as entidades fiscalizadoras da actividade dos Táxis e TVDE "exercerem eficazmente a sua missão por forma a salvaguardar os interesses de todas as partes" e desejou a todos os profissionais do sector as maiores felicidades.