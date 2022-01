Atirador feriu quatro pessoas em universidade alemã antes de possível suicídio

Um homem armado feriu hoje quatro pessoas, algumas delas com gravidade, na Universidade de Heidelberg, no sudoeste da Alemanha, antes de supostamente se suicidar, indicaram as forças de segurança locais.

A polícia adiantou que o agressor estava morto e adiantou somente que o homem armado disparou com uma arma de fogo de cano longo numa sala de aula e que, em seguida, pôs-se em fuga.

A agência de notícias alemã DPA citou fontes da investigação, que não identificou, que afirmam que o homem disparou contra si próprio.

A mesma fonte referiu, sem adiantar a proveniência da informação, que se acredita que o atirador será um estudante.

As forças de segurança referiram que, segundo as indicações iniciais, o atirador não tinha qualquer motivo político ou religioso, mas não adiantaram informações sobre a identidade dos feridos e do suspeito, sublinhando que o homem armado terá atuado sozinho e que a arma que utilizou era de grande calibre.

As forças de segurança isolaram a área de Neuenheimer Feld, onde se situa o campus universitário.

Num apelo divulgado na sua conta na rede social Twitter, a polícia local pediu aos residentes para se manterem afastados do local.

O gabinete de imprensa da universidade recusou-se a dar quaisquer pormenores sobre o tiroteio e encaminhou todos os inquéritos para a polícia, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

Heidelberg está localizada a sul de Frankfurt e tem cerca de 160.000 habitantes. A sua universidade é uma das mais conhecidas da Alemanha.