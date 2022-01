Brasil informa ter gerado 2,7 milhões de empregos em 2021

O Ministério do Trabalho do Brasil anunciou hoje que o país gerou 2,73 milhões de empregos com contrato formal de trabalho em 2021.

Ao todo, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Brasil terá registado 20.699.802 contratações e 17.969.205 demissões no ano passado.

O resultado representa melhora face aos dados de 2020, quando foram fechadas 191.455 vagas formais de emprego no país sul-americano.

Os números de 2020 foram revistos pelo Governo brasileiro, que chegou a informar que haviam sido criadas 142 mil vagas de trabalho em 2020, mas revisou este número em novembro e passou a indicar que ao invés de um saldo positivo o país terminou aquele ano com a perda de mais de 191 mil vagas de trabalho.

Em dezembro, porém, os dados do Caged sobre o mercado laboral brasileiro indicam 265.811 vagas de trabalho com contrato de trabalho formalizado.

Os números positivos divulgados pelo Caged sobre o ano passado contrastam com a taxa de desemprego geral no país, estimada em 11,6% em novembro de 2021, atingindo 12,4 milhões de pessoas, segundo dados recolhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).