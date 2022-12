Seis detidos no Peru suspeitos de envolvimento em caso ligado a Pedro Castillo

Seis pessoas, entre as quais três polícias, foram detidos hoje no Peru suspeitos de envolvimento num caso de corrupção ligado ao ex-presidente do país Pedro Castillo, anunciou o ministério da Administração Interna.

"Agentes da polícia, em coordenação com o Ministério Público, montaram uma mega operação que levou à detenção de seis pessoas alegadamente envolvidas num caso de corrupção ligado a promoções ilegais nas forças policiais", lê-se num comunicado, citado pela Agência France Presse.

O ministério refere que entre os detidos estão "três generais da polícia no ativo". Estes estariam envolvidos na concessão de promoções, validadas por Pedro Castillo, em troca de dinheiro.

As detenções hoje anunciadas aconteceram no âmbito de uma operação policial que incluiu buscas em várias cidades, entre as quais Lima.

Na capital, duas residências, do antigo ministro da Defesa Walter Ayala, também investigado neste caso, foram alvo de buscas e vários documentos foram apreendidos.

O Ministério Público está a investigar Pedro Castillo e Walter Ayala por alegados crimes de apadrinhamento ilegal e organização criminosa.

O ex-comandante-geral do exército, José Vizcarra, e o da força aérea, Jorge Chaparro, afirmaram em novembro de 2021 que o governo os tinha pressionado para promoverem oficiais que não cumpriam as condições exigidas.

O Peru atravessa uma crise política e social devido às manifestações que abalam o país desde a destituição do ex-Presidente Pedro Castillo, em 07 de dezembro, que quis dissolver o parlamento para convocar uma assembleia constituinte, criar um governo de emergência e governar por decreto, o que foi interpretado como uma tentativa de golpe de Estado.

Após a detenção de Castillo, que ficará em prisão preventiva 18 meses, o poder passou para a vice-presidente, Dina Boluarte, mas os protestos e manifestações continuaram, fazendo 26 mortos, o que levou o novo Governo a decretar o estado de emergência a nível nacional.

Os distúrbios no país obrigaram ao encerramento dos aeroportos, deixando milhares de turistas retidos no Peru, incluindo portugueses.