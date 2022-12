Raio mata três pessoas e fere seis outras na província angolana da Huíla

Três pessoas morreram e seis outras ficaram feridas, duas das quais com gravidade, devido a uma descarga elétrica causada por um raio, na comuna do Cusse, município de Caconga, província angolana da Huíla, informaram hoje as autoridades locais.

De acordo com a administradora comunal do Cusse, Laurinda Henriques, o incidente ocorreu na noite de natal, quando as vítimas, todas da mesma família, se encontravam em casa a conviver.

"Na aldeia de Chilanda, setor de Chiueca, a família organizou uma festa, começou a chover, surgindo uma trovoada, que vitimou três elementos, todos do sexo masculino. Também ficaram queimados seis - quatro meninas e dois rapazes. São os dois rapazes que se encontram num estado crítico, mas conseguimos trazê-los para o hospital municipal", referiu a responsável, em declarações à rádio pública angolana.

Laurinda Henriques sublinhou que não é a primeira vez que se regista uma situação do género, manifestando preocupação.

Por sua vez, Isabel Gaspar, enfermeira do hospital municipal, realçou que as vítimas chegaram àquela unidade sanitária por volta das 02:00, mas o caso se registou às 20:00, justificando a demora com a distância.

A profissional adiantou que os pacientes se encontram num estado razoável e deverão ter alta nos próximos dias.