Divergido avião da TUI vindo de Manchester com destino à Madeira

O voo TOM2102, operado pela TUI Airways, proveniente de Manchester (Reino Unido) e com chegada prevista à Madeira pelas 19h50 desta segunda-feira, 26 de Dezembro, foi divergido, de acordo com a informação divulgada no portal da ANA.

Segundo a mesma fonte, o voo seguinte, o NT 933, da Binter, que faz a ligação entre a Madeira e o Porto Santo, deveria ter chegado ao Aeroporto Cristiano Ronaldo pelas 19h55, mas estará atrasado. A chegada está agora prevista para as 20h55.

Para já, não há indicação de mais condicionamentos na operação aeroportuária.