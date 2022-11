Deputadas italianas vão poder amamentar na Câmara dos Deputados

As deputadas italianas deverão poder amamentar na Câmara dos Deputados, decidiu hoje o conselho de regras parlamentares, acrescentando que a autorização vigora até que os bebés façam um ano de idade.

Para facilitar a amamentação no parlamento de Itália, serão instaladas estações de alimentação especiais na fila mais alta da Câmara ou numa 'área reservada' isolada, adiantou o conselho.

Parlamentos como o islandês ou o australiano já permitem há vários anos que as deputadas amamentem durante as sessões.

Noutro sentido, a Câmara dos Comuns do Reino Unido mantem a proibição de as mulheres levarem bebés para os debates, com uma parlamentar trabalhista, Stella Creasy, a ser advertida no ano passado por ter participado numa sessão com o filho pequeno ao colo.