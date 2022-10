Guerra e Inflação vai obrigar reforço de apoio social

O presidente da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Manuel Pedro Freitas antevê que a guerra na Ucrânia e a subida da inflação vai obrigar a um reforço de orçamentos municipais para minimizar constrangimentos sociais que poderão sugerir.

As palavras do autarca social-democrata acontecem na sessão solene comemorativa dos 187 anos do aniversário do município, esperando também que o Governo Regional cumpra o caderno de investimentos previstos para o concelho.

O médico pediatra congratulou-se ainda pelo facto da voltar ao palco do Museu de Imprensa.

Iniciando o discurso com uma ‘gafe’ ao dirigir-se ao presidente do Governo Regional chamando Miguel Albuquerque, Alberto João Jardim, o que levantou a primeira boa disposição dos convidados.

Rematou agradecendo o papel dos autarcas eleitos na defesa dos interesses dos munícipes.