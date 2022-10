"Tá na Hora do Jair Já Ir Embora" é música mais ouvida no Spotify do país

A música "Tá na Hora do Jair Já Ir Embora", contra o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está no topo da lista das músicas mais virais no Spotify do país, a um dia da segunda volta das eleições presidenciais.

A música forró foi incorporada pela campanha à presidência de Lula da Silva e é cantada em praticamente todos os seus comícios.

O tema, que mistura crítica e humor, entrou na sexta-feira no topo da lista das músicas mais virais na plataforma de 'streaming' de música mais utilizada no Brasil.

A música da dupla Juliano Maderada e Tiago Doidão permanece hoje no topo da lista.

No domingo, mais de 156 milhões de brasileiros vão às urnas para a segunda volta das presidenciais brasileiras que põe frente a frente Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro, que procura a reeleição, recebeu 43,2%, pelo que os dois candidatos terão de se enfrentar numa segunda volta marcada para domingo.