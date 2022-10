Saiba o que hoje é notícia

O Partido Comunista Chinês (PCC) divulga hoje a composição do Politburo e do Comité Permanente do Politburo, após o 20º Congresso partidário, acompanhado de anúncios que vão moldar o futuro político da China nos próximos cinco anos.

O Politburo, que integra 25 membros, é o núcleo duro do Comité Central do PCC, uma espécie de parlamento do Partido Comunista, composto por 200 delegados, e conclui hoje o seu primeiro plenário pós-Congresso.

O poder de decisão está nas mãos do Comité Permanente do Politburo, um grupo atualmente composto por sete homens, incluindo o secretário-geral Xi Jinping, Presidente do país.

A formação do novo Comité Central do PCC foi apresentada no sábado, na conclusão do 20º Congresso do PCC, o mais importante evento da agenda política da China, que se realiza a cada cinco anos.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Vitória de Guimarães recebe hoje o Boavista, na 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num duelo entre equipas com aspirações aos lugares de acesso às competições europeias.

Após a derrota do Casa Pia em casa do Sporting (3-1), que deixou os 'gansos' no quinto posto com 17 pontos, os 'axadrezados', sextos com 16, podem aproveitar e ultrapassá-los, em caso de vitória na partida agendada para as 20:30, assim como aos 'leões', com os quais ficarão em igualdade pontual.

Se os portuenses não vencem há duas rondas, o Vitória está em momento de retoma e não perde há quatro jornadas, seguindo em nono com 14 pontos, podendo igualar o Casa Pia se vencer.

Com dois jogos seguidos sem perder, o Desportivo de Chaves atravessa um bom momento no campeonato, apesar da eliminação na Taça de Portugal ante o Valadares Gaia, do quarto escalão, e hoje recebe o Gil Vicente pelas 18:00.

Com duas derrotas nas duas últimas rondas, e três jogos seguidos sem vencer, a vida não está fácil para os minhotos no campeonato, com nove pontos no 15.º posto, primeiro acima da 'linha de água'.

O Vizela é 12.º com 11 pontos, seis deles conseguidos nas últimas duas rondas, e quer continuar a vencer na receção ao Santa Clara, em jogo marcado para as 15:30, no qual os açorianos querem fugir dos últimos lugares.

À mesma hora, o lanterna-vermelha Marítimo, com apenas um ponto, recebe um Arouca que não perde há três jornadas e que, em caso de vitória, fica mais perto do 'top 6' do que dos lugares de descida.

INTERNACIONAL

A Eslovénia é hoje chamada às urnas para eleger um novo Presidente, após o chefe de Estado em exercício estar impedido de se recandidatar por cumprir o limite de dois mandatos imposto pela Constituição.

As sondagens indicam que nenhum dos candidatos garantirá mais de 50% dos votos e que permitiria a sua eleição imediata e evitando uma segunda volta entre os dois mais votados, com confronto final previsto para 13 de novembro.

Anze Logar, candidato do Partido democrático esloveno (SDS-EPP) a formação de direita do ex-primeiro-ministro Janez Jansa, lidera as sondagens com 30% das intenções de voto.