Madeira envia ajuda humanitária para a Venezuela

A Madeira enviou, esta quarta-feira, cinco paletes de ajuda humanitária para Las Tejerías, localidade da Venezuela que foi afectada recentemente por cheias que causaram grande destruição, afectando várias famílias madeirenses ali radicadas.

O envio desta ajuda foi coordenada por Moisés Rodríguez, em parceira com a Cáritas Diocesana do Funchal, as IPSS Monte de Amigos e Santana Cidade Solidária, bem como com Jesus Teixeira, representante das equipas de softball 'Dolphins' e 'Bucaneros'.

Em nota enviada à comunicação social, os promotores desta acção humanitária, que visa ajudar as vítimas do temporal em Las Tejerías, destaca o importante apoio do Grupo Sousa/Logislink, nomeadamente no transporte marítimo dos bens doados entre a Região Autónoma da Madeira e Portugal continental. A par disso, nota o contributo da Casa Santo António, que garantiu o transporte dos bens até aos armazéns da Logislink, na Cancela.

Nas cinco paletes enviadas, conta-se meia tonelada de comida, água potável, material médico (máscaras, álcool e álcool gel), kits para bebé, fraldas para adultos e roupa, que serão distribuídos pela região afectada, através da Cáritas Venezuela.

Os promotores referem que esta ajuda resultou de uma campanha de recolha de bens que teve lugar em vários locais da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente a Junta de Freguesia de Santo António (Funchal), a Junta de Freguesia de Santa Luzia (Funchal), a IPSS Monte de Amigos (Funchal), a Padaria e Pastelaria Rainha (Câmara de Lobos), a Festa dos Sonhos (Santa Cruz), o estabelecimento Lucy Presentes (Santa Cruz), Conjunto Habitacional Mesquita (Machico), IPSS Santana Cidade Solidaria (Santana), Restaurante 'El Desafio' (Ribeira Brava), o supermercado Meu Super (Ponta do Sol) e a Casa do Povo da Calheta (Calheta).