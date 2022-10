Governo Regional lamenta morte do padre João Vieira

O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, manifestaram publicamente, através de um comunicado de imprensa, o seu "mais profundo pesar pelo falecimento, hoje, no Funchal, do padre João Vieira".

"O Executivo madeirense associa-se, nesta hora de dor, à família do sacerdote, a quem endereçamos os mais respeitosos votos de pesar pela morte do seu querido familiar, bem como à Igreja Madeirense, chefiada pelo Bispo Dom Nuno Brás, a quem endereçamos igualmente os mais sinceros pêsames. Endossámos ainda as mais sentidas condolências aos seus amigos e a toda a Comunidade Educativa que serviu com eleva sentido de responsabilidade e competência", pode ler-se na nota remetida às redacções.

A mesma nota recorda o percurso do padre João Vieira, professor de Matemática da Escola Salesiana das Artes e Ofícios, de cujo magíster se encontrava reformado, salientando que foi "um dos mais conhecidos e estimados professores da Madeira, autêntica referência na Educação da Região".

O sacerdote, nascido em Santarém, há 95 anos, a 15 de Fevereiro, chegou à Madeira em 1958, onde exerceu sacerdócio e onde foi professor nos Salesianos, até 1997, quando se reformou. "Nos seus alunos perduram a memória de aulas de grande sapiência e comportamento marcado por grande humanismo", frisa a mesma nota.

Em 2017, a sua excelência foi reconhecida pelo Presidente da República, que o agraciou com a comenda da Ordem da Instrução Pública.