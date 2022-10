Badminton madeirense conquista 15 pódios

Decorreu este fim-de-semana, 22 e 23 de Outubro 2022, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, a 4.ª Jornada Nacional Não Seniores S9, S11, S13 e S15, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton.

O badminton regional, que esteve representado por três clubes filiados (Associação Desportiva Pontassolense, Clube Desportivo da Ribeira Brava e Club Sports da Madeira), nos escalões não seniores Sub-11, Sub-13 e Sub-15, conquistou sete medalhas de ouro, uma de prata e sete de bronze.

Em destaque nesta 4.ª jornada estiveram os atletas Sub-15, Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira) e Maribel Sousa (Clube Desportivo da Ribeira Brava), que se sagraram campeões nas três vertentes em que competiram.

Uma nota de referência aos atletas, Matilde Freitas (Club Sports da Madeira) em Sub-11 Singular Senhoras, Simão Campos (Club Sports da Madeira) e Leonor Silva (Club Sports da Madeira) em Sub-11 Pares Mistos, João Fernandes (Club Sports da Madeira) e Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira), em Sub-15 Pares Homens, que se sagraram campeões nas referidas categorias, e ao título de Vice-Campeã em Sub-11 Singular Senhoras conquistado pela atleta Leonor Silva (Club Sports da Madeira).

De realçar também o 3.º Lugar do pódio alcançado pela atleta da Associação Desportiva Pontassolense, do Clube Desportivo da Ribeira Brava, Lara Sousa e Lara Nascimento, em Sub-13 Singular Senhoras, pelo atleta do Club Sports da Madeira, João Fernandes, em Sub-15 Singular Homens e Pares Mistos, fazendo dupla com a atleta Ana Pinto (CCRM), e a dupla Maria Sousa | Maria Neto da Associação Desportiva Pontassolense em Sub-13 Pares Senhoras.

De destacar ainda a primeira participação numa Jornada Nacional das atletas da Associação Desportiva Pontassolense, Angélica Rodrigues, Maria Sousa, Maria Neto, Francisca Cerdas e Alicia Castanho.