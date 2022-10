Empresas portuguesas apostam na redução da dependência de fornecedores

O presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, considerou hoje que as empresas portuguesas estão cada vez mais focadas em encontrar fornecedores diversificados e em assegurar maior capacidade de armazenagem. Uma forma de poderem responder aos constrangimentos dos mercados internacionais.

Na sua intervenção, num encontro organizado pela CGD, assumiu que a banca quer continuar a financiar a transição energética. Esta redução da pegada ecológica até à neutralidade obrigará "a um esforço de financiamento". E a "Caixa cá estará", afirmou.

Este ‘Encontro’ traz ainda, ao longo da tarde, Fernando Alexandre, professor na Universidade do Minho, que abordará a “Importância do Crescimento e Produtividade das Empresas, numa Economia Mais Competitiva” e um painel que vai debater “Para onde caminha a Economia Nacional”, com as intervenções de Bruno Freitas, Administrador do Grupo Savoy, Christopher Blandy, CEO do Grupo Blandy, Francisco Taboada, Presidente da Empresa de Electricidade da Madeira e Francisco Cary, Administrador Executivo da Caixa Geral de Depósitos.

A encerrar o evento, “Um arquipélago e um País Esculpido” dá o mote para a conversa entre a jornalista Rosália Amorim e Francisco Simões: escultor e pintor, com uma série de monumentos e obras em espaços públicos.