Próximo orçamento prossegue redução fiscal e mantém investimento

O CDS foi o primeiro partido da coligação que integra o governo a ser recebido, nas audiências prévias de preparação do orçamento para 2023.

Lopes da Fonseca destaca o facto de o OR continuar a ter um vincado "pendor social", num ano que se prevê muito difícil, em termos económicos e sociais.

Como já foi noticiado, continuará a redução fiscal, nomeadamente nos terceiro e quarto escalões do IRS.

No IRC, a Madeira continuará a ter as taxas mais baixas do país.

Rogério Gouveia também garantiu ao CDS que o investimento é para continuar, com aproveitamento dos fundos comunitários, nomeadamente do PRR.