Redução do ISP não evita nova subida nos preços dos combustíveis na Madeira

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir na próxima semana, apesar do desagravamento fiscal do ISP aprovado esta sexta-feira pelo Governo Regional.

Assim, a Gasolina 95 Octanas vai ficar mais cara 4,9 cêntimos por litro, passando dos actuais 1,766 euros para 1,815 euros a partir das 00h00 da próxima segunda-feira, segundo os preços máximos fixados esta sexta-feira por portaria da Região Autónoma da Madeira e válidos para a semana de 24 a 30 de Outubro.

A subida será maior no gasóleo rodoviário – mais 8 cêntimos - cujo litro passará a custar 1,826 euros, quando actualmente o preço máximo está fixado em 1,746 euros.

Também o gasóleo marcado e colorido, sofrerá um aumento significativo no preço a partir da próxima semana. Dos actuais 1,377 euros, cada litro custará 1,467: mais 9 cêntimos/litro.

Estes são os preços máximos de venda de combustíveis na Madeira, válidos para a última semana deste mês.

A subida só não é maior porque o Governo Regional efectuou esta semana uma alteração da taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em vigor na RAM, designadamente a que incide sobre a gasolina sem chumbo IO95.

Segundo a portaria hoje publicada no Jornal Oficial da Região (JORAM), o executivo madeirense teve em linha de conta a evolução do preço dos combustíveis: “o preço médio de venda ao público da gasolina e do gasóleo, no ano de 2022, aumentou substancialmente face ao preço verificado em 2021, como consequência do conflito bélico na fronteira leste da Europa e a redução da quantidade de matérias-primas disponíveis, nos mercados internacionais, para satisfazer a procura relativamente aos combustíveis”.

Em causa está a escalada do preço do barril de petróleo e das matérias-primas que “sofreram um aumento exponencial". O governo sentiu necessidade de "acomodar, ainda que parcialmente, esses aumentos para mitigar os seus efeitos junto das famílias e na economia, o que se traduziu num esforço adicional das finanças regionais da RAM, realizando uma redução no ISP superior a 20 cêntimos por litro para a gasolina e para o gasóleo rodoviário”, sustenta a Secretaria Regional da Economia.